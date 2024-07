Reprodução/HBO Ator de 'House of the Dragon' dispensou uso de próteses durante cena de nudez

Ewan Mitchell dispensou o uso de próteses na cena de nudez frontal no terceiro episódio da 2ª temporada de 'House of the Dragon'. Sim, o ator realmente estava nu.

Na cena, Rei Aegon II (Tom Glynn-Carney) e seus guardas entram no bordel de Porto Real e se deparam com Aemond, interpretado por Ewan Mitchell, pelado e deitado no colo de uma das mulheres. Aegon então começa a tirar sarro do irmão, que se levanta completamente despido.

À Vulture, Mitchell comentou a cena: "Aegon pega Aemond em um ponto vulnerável. Pegando o roteiro pela primeira vez e vendo aquelas cenas de bordel nos episódios dois e três, vi uma oportunidade brilhante de oferecer um raro vislumbre de sua vulnerabilidade".

Ele ainda afirmou: "Não foi uma escolha que fizemos levianamente. Mas é verdade para Aemond que ele choca o público. Fraqueza não faz parte do vocabulário de Aemond".

À Variety, a diretora Geeta Vasant Patel também deu detalhes sobre a cena de nudez de Aemond. Ela disse: "Ewan é um ótimo ator. Ele entende o que precisa fazer para interpretar Aemond. Quando falei com ele originalmente sobre a nudez, eu disse a ele: 'Vamos apenas passar pela história. Se você não se sente confortável nu, então não vai ficar nu'. Nós dois estávamos na mesma página dessa forma".

"O que percebemos é que Aemond estava machucado. Ele foi intimidado quando era pequeno. Desde então, ele criou essa persona que era exatamente o oposto de como ele estava se sentindo. Ele criou a persona de alguém que é insensível e não se importa com o que os outros pensam dele. Essa mudança, de alguém que é vulnerável para literalmente vê-lo vestir sua armadura, era o que queríamos naquela cena", explicou Geeta.

A diretora concluiu: "É uma das poucas vezes em que você vê a criança nele e vê a dor nele. Lentamente, ele começa a vestir sua armadura e quando ele se levanta, o fato de ele não se importar que você veja seu pênis é uma mudança visceral tão forte. E então, é claro, Ewan estava tipo, ‘Eu quero estar completamente nu naquele momento. É importante para mim porque é quem é meu personagem. É isso que ele faria’. E foi isso que fizemos…".



