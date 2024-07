Reprodução: Instagram Lily Allen

A cantora Lily Allen criou uma conta no Onlyfans, rede social de conteúdo por assinatura. Embora não seja uma plataforma especializada em conteúdo adulto, muitos dos usuários a assinam para ver fotos e vídeos desse tipo.

A artista priorizou publicar fotos dos pés. Segundo ela, que iniciou na plataforma na semana passada, os conteúdos publicados irão focar em apenas um tipo de fotografia. A assinatura do perfil de Allen vale R$ 57,45 quando convertido para a cotação atual. Até agora, a cantora fez 7 publicações na rede social. O conteúdo, disponível apenas para assinantes, possuía fotos dos pés da artista.

No podcast “Miss Me?”, apresentado por ela, a artista contou como teve a ideia de abrir uma conta na plataforma. "Eu tenho uma moça que vem fazer minhas unhas e ela me informou que eu tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bastante raro. Sim, meus pés são muito bem avaliados na internet", revelou, Segundo Allen, o site é como "uma Wikipédia para os pés de pessoas famosas".

Então, a manicure da cantora, sugeriu que a britânica poderia “ganhar muito dinheiro vendendo conteúdo de pés”. Allen considerou a ideia e concordou. “Por que não?", avaliou ela na última semana.

Na última segunda (1), Lily Allen confirmou que criou a conta no Onlyfans, no momento em que publicou uma foto dos pés com o link para acesso da plataforma em seu Instagram.

