Andrew Jury, ex-participante do reality show ‘Casamento às Cegas’ na Nova Zelândia, morreu na prisão em Auckland, aos 33 anos de idade. A notícia foi confirmada pelo pai do rapaz, Roy Jury, ao jornal New Zealand Herald.

O homem disse ao veículo que o filho morreu poucas horas antes de sua audiência no tribunal. Ele afirmou que estava preocupado com a saúde mental de Andrew, que enfrentava acusações de agressão, posse de arma e danos.

“Deveria ter sido um sinal de alerta quando Andy parou de se comunicar com a família e os amigos”, declarou o pai. “Eu e a família e amigos de Andy estamos profundamente tristes e perplexos”.

O gerente geral da prisão onde Jury estava confirmou ao jornal que um homem faleceu na manhã da última quinta-feira (27), apesar dos esforços da equipe médica e de emergência para salvá-lo.

Andrew Jury participou de ‘Casamento às Cegas’ em 2017, então com 26 anos.



