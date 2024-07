Reprodução Eliana surge na Globo e revela novos projetos: 'Totalmente diferentes'

Após deixar o SBT, Eliana apareceu oficialmente como funcionária da Globo neste domingo (30). Em entrevista ao "Fantástico", a apresentadora afirmou que estará envolvida em dois projetos totalmente diferentes.



Sem revelar detalhes, a apresentadora contou que a nova empreitada é o resultado da experiência que conquistou. "Eu acho que cada vivência, tudo o que experimentei é uma bagagem que você traz", disse.

Apesar de manter discrição, Eliana indicou que estará em contato com o público feminino. "Quero sentar ali, ouvir as mulheres, aprender com elas", explicou.

Durante a exibição do "Fantástico", ela afirmou que está muito realizada em ser uma global e que não irá fingir costume. "Eu acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe. Que coisa bonita, é lindo de ver", declarou.

Eliana chegou na Globo durante a semana e aproveitou para movimentar as redes sociais. No Instagram, a ex-SBT publicou um vídeo dos bastidores da ida ao novo emprego.

"Que recepção calorosa em minha chegada ao Projac aqui na @tvglobo. Obrigada a cada abraço, sorriso e votos de sucesso. Foi lindo!!", escreveu na rede social.

Entrada do #Fantástico anunciando a entrevista com a Eliana. pic.twitter.com/uN6jjES8dD — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 30, 2024





