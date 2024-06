Reprodução Fiuk e Deolane trocam farpas após polêmica sobre romance; entenda

Após Fiuk sugerir que Deolane Bezerra estaria mentindo sobre nunca ter ficado com ele, a advogada foi tirar satisfações com o ex-BBB e fez questão de publicar a conversa nas redes sociais. Neste domingo (30), a viúva de MC Kevin revelou não ter gostado da atitude do então amigo.

O que aconteceu?

Em entrevista ao "Fofocalizando" (SBT) na última sexta-feira (28), Deolane Bezerra detalhou que nunca se envolveu amorosamente com Fiuk, nem mesmo chegou a beijá-lo. Apesar disso, ela sugeriu que o ex-BBB teria se apegado à brincadeira deles formarem um casal.

Através dos Stories do Instagram, Fiuk se manifestou sobre a entrevista, dizendo que Deolane estaria omitindo a relação que eles tiveram. "Eu não tenho nada para falar não. Eu ia falar sobre o lance da entrevista da Deolane, mas, no final das contas, todo mundo viu, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe."

"Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má. E já era, mano. Tá tudo certo. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu e o resto é resto. Quer falar, fala. Quer contar história, conta. E é isso", completou o herdeiro de Fábio Jr.

Deolane foi tirar satisfação

A advogada Deolane Bezerra não gostou da maneira que o ex-BBB se pronunciou publicamente e foi chamá-lo para conversar em mensagem privada. "Qual é amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Para você estar dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", apontou.

"E aí, Deo, como é que tá? Eu fui super generoso, cara, eu fui super tranquilo na resposta, tentei agir de um jeito diferente de você, eu acabei desencanando, cara, acho que realmente você... não sei o que você pensa, não sei qual que é a vibe e tal, mas pô, eu tenho um carinho por você, mano, que se você imaginasse, put* que pariu, mas aí é foda entendeu? Eu ficar nesse carinho sozinho e você só dando raquetada", reclamou o ex-BBB.

"Sei que é teu jeito, tua pose de marra, mas pô, não é minha vibe, não, entendeu? Eu achei ainda que tinha sido super é generoso na minha resposta, mas daqui a pouco eu faço questão de postar de novo, eu vou dizer que não aconteceu nada. Se o que tá incomodando é isso aí", completou.

"Generoso com quê? Você não tava dando entrevista nenhuma, simplesmente pirou e começou a falar nos seus stories, não gostei, achei biscoitagem, sempre te falei que sou mulher e não menina, mas enfim se te magoei com algo me desculpa, mas deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada!", respondeu a advogada.

"E outra, não fui marrenta, em todas as entrevistas eu só falei a verdade! Fui verdadeira em todos os momentos com você!", completou.

Exposição

A troca de mensagens foi publicada nos Stories do Instagram de Deolana, em que ela menciona Fiuk. Esse, ficou insatisfeito de ter a conversa privada exposta aos internautas.

"Eu nunca expus nada, nossa, cara, nunca, velho, nunca. Só que agora eu vou começar a falar por aqui com você. Caramba, velho, como você pega e posta uma conversa nossa, assim? Eu tentei te ligar ainda, você não me atendeu, eu não tinha visto que você tinha postado a mensagem, eu queria conversar com você sobre outra coisa. Mas, já que você quer assim, beleza. Saiba que é uma escolha sua, eu sempre fui pianinho, pô! Sempre. Caramba, mano, sempre te respeitei tanto. Mas é isso aí. Beleza", disse em um vídeo publicado na rede social.

Fiuk levou um buquê para Deolane Reprodução Instagram - 18.5.2024 Deolane deu uma guitarra ao filho de Fábio Jr. Reprodução Instagram - 18.5.2024 Fiuk agradece Deolane após ganhar guitarra Reprodução Instagram - 18.5.2024 Deolane e Fiuk trocam presentes após negarem rumores de affair Reprodução Instagram - 18.5.2024