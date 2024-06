Reprodução/Globo 'Dança dos Famosos': quem são os finalistas? Eliminação gera polêmica

Neste domingo (30), o público do 'Domingão com Huck' descobrirá quem são as três duplas finalistas do 'Dança dos Famosos'. O episódio contou com o julgamento artístico de Reynaldo Gianecchini e Juliana Paes.

Dessa vez, quem se despede da competição é a dupla de Barbara Reis. A atriz passou um sufoco durante a apresentação, em que acabou caindo e se atrapalhando com o figurino.

Devido aos problemas técnicos, a dupla de Bárbara acabou perdendo pontos. O julgamento mais rigoroso ficou sob responsabilidade de Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha. Esse último não poupou críticas ao desempenho da atriz e chegou a ser vaiado por parte da plateia.

Com a eliminação de Reis, seguem na disputa as duplas de Amaury Lorenzo, Tati Machado e Lucy Alves. As informações foram reveladas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Vale destacar que a grande final acontecerá no dia 7 de julho e contará com participação internacional. O astro espanhol Antonio Banderas irá prestigiar a coroação dos vencedores.

Relembre os grupos da atual edição e os famosos que já foram campeões:

Grupo A - Samuel de Assis, Lucy Alves, Tati Machado e MC Daniel Reprodução: Flipar Grupo B: Bárbara Reis, Henri Castelli, Juliano Floss e Bárbara Coelho Reprodução: Flipar Grupo C: Klara Castanho, Amaury Lorenzo, Talitha Morete e Enrique Diaz Reprodução: Flipar Grupo D: Micael Borges, Lexa, Matheus Fernandes e Gabriela Prioli Reprodução: Flipar Veja agora quais foram os campeões da Dança dos Famosos a cada edição. Reprodução: Flipar Priscila Fantin _ Edição de 2023 - Rolon Ho. A atriz e o professor derrotaram as duplas Carla Diaz /Diego Basilio e Rafa Kalimann/ Fernando Perrotti, que terminaram, respectivamente, com a segunda e a terceira posição. Reprodução: Flipar Vale lembrar que Priscila foi diagnosticada com paniculite mesentérica durante a competição e chegou a ser eliminada. A atriz retornou à competição por causa da repescagem e, depois disso, trilhou seu caminho até a vitória. Reprodução: Flipar Vitoria Strada - Edição de 2022 - Ela dançou ao lado do professor Wagner Santos e saíram como campeões em 2022 com apresentações de valsa e samba. Reprodução: Flipar Lucy Ramos - Edição 2020 - Com 119,8 pontos, Lucy Ramos se sagrou campeã ao lado do professor Reginaldo Sama dançando valsa e tango na final. A também atriz Daniella Winits ficou em segundo (119,7) e Giullia Buscacio em terceiro (119,4). Reprodução: Flipar Kaysar Dadour - Edição 2019 - Também no tango e valsa, o vice-campeão do BBB 18 teve pontuação total de 199,3, ao lado de Mayara Araújo, e foi o campeão. Dandara Mariana ficou em segundo (199,2) e Jonathan Azevedo em terceiro (197,4). Reprodução: Flipar Léo Jaime - Edição 2018 - Léo foi o campeão em 2018 ao lado de Larissa Parison. O cantor e a professora tiveram nota total de 198,6 após dançarem tango e valsa. Erika Januza ficou em segundo (198,2) e Dani Calabresa em terceiro (197,8). Reprodução: Flipar Maria Joana - Edição 2017 - No ritmo de samba e valsa, a atriz venceu a competição com 198,7 pontos, ao lado do professor Reginaldo Sama. Os atores Lucas Veloso (198,4) e Nicolas Pratas (197,7) ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. Reprodução: Flipar Viviane Araújo - Edição 2015 - A atriz foi a campeã em 2015 ao lado do professor Marcelo Granjeiro, com 78,9 pontos. Arthur Aguiar ficou em segundo (77) e Mariana Santos em terceiro (76,5). A final foi no ritmo de samba e tango. Reprodução: Flipar Marcelo Mello Jr - Edição 2014 - O ator, que rasgou a calça durante a apresentação, e a professora Raquel Guarini tiveram 77,3 pontos, superaram Paloma Lombardi (76,3) e foram os campeões da edição 2014, nos ritmos de tango e samba. Reprodução: Flipar Carol Castro - Edição 2013 - Com o professor Leandro Azevedo, Carol foi a grande vencedora da disputa, atingindo 77,3 pontos na final, no samba e tango. A também atriz Bruna Marquezine ficou em segundo (77,1) e o ator Tiago Abravanel em terceiro (66,4). Reprodução: Flipar Rodrigo Simas - Edição 2012 - O ator e a professora Raquel Guarini, dançando tango e samba, venceram a final de 2012. Eles tiveram um total de 114,4 pontos. Claudia Ohana ficou em segundo com dois décimos a menos. Reprodução: Flipar