Reprodução Participante de 'Casamento às Cegas' revela pagamento da Netflix; veja

Integrante da 4ª temporada de "Casamento às Cegas" Evandro Pinto se manifestou nesta sexta-feira (28) para comentar as polêmicas atribuídas a ele. No Instagram, ele revelou qual teria sido o pagamento da Netflix para participar do reality, além de se defender das acusações de violência contra a mulher e negar ter um mandado de prisão.

Na rede social, Evandro Pinto permitiu que os seguidores fizessem-lhe algumas perguntas referentes à temporada e a vida pessoal. Um internauta o questionou sobre um sobre os supostos problemas na justiça.

"Não tenho nenhuma acusação de Maria da Penha. Eu acho que eu já postei, já falei sobre isso, não tenho. Foi uma fake news que soltaram para tentar me prejudicar. Não tem mandado de prisão, o que tem ali é um acordo que tentei solicitar à mãe das minhas filhas e no qual [ela] não quis acordo. Ela alegou que eu ganhei muito dinheiro na Netflix", iniciou Evandro.

"Eu não ganhei nada com isso, eu ganhei uma ajuda de custo e é basicamente isso. A exposição traz essas coisas, traz interpretações, e existe o que é de fato real", se defendeu.

Sobre a participante Ariela, com quem se envolveu e brigou durante o reality, Evandro disse que voltará a falar do assunto em outra ocasião. Apesar disso, deu uma alfinetada ao relembrar uma briga, citando que sempre trabalhou como segurança e rejeitando a acusação de ter mentido durante o programa.

"Foi a mesma coisa que eu disse na cabine. Eu acho que não tem nenhuma mentira contada, né? Eu sempre disse que a área da segurança é meu suporte, tanto que eu presto serviço até hoje. Não tenho vergonha nenhuma em dizer. Se é uma vergonha para a pessoa assumir alguém que trabalha nessa área, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim", apontou.