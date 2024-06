Reprodução/Netflix Casamento às Cegas: Alexandre ataca Netflix por acusação de gordofobia

Alexandre Thomaz, participante de Casamento às Cegas Brasil, rebateu as críticas pelo comentário gordofóbico feito durante a quarta temporada do reality. O empresário assumiu o erro e pediu desculpas.

Nas redes sociais, além de falar do assunto, ele reclamou da publicação feita pela Netflix. No Instagram, a plataforma publicou o trecho que viralizou. "Eu tô fodid*. Eu só gostei de uma que tem voz de gorda", diz ele para um colega de confinamento.

Ariela Carasso, participante que Alexandre teria se referido, soube da situação e o questionou. "Eu não lembro se eu falei. Eu não me recordo de ter falado isso. E, se eu falei, eu me equivoquei totalmente na minha fala. Tô sendo muito sincero", afirmou ele.

No perfil do Instagram, Alexandre se manifestou: "E a página do Instagram da Netflix que, além de começar a me seguir, postou um reels com quem na capa? Eu. O título do vídeo é 'Ele negou que tinha falado, mas estava tudo gravado'. Inicialmente, eu falei que não tinha falado. Mas depois eu voltei atrás", comentou.

O participante também respondeu comentários sobre o caso. "Eu falei que errei", rebateu. "Você falou várias vezes sobre aparência e o quanto a aparência era importante pra você. Foi a Renata fazer a mesma coisa que você surtou. Não entendi", declarou uma internauta.

"É que ali só aparece cortes, teve mais conversa que não foi passada", disparou ele.

