Durante a exibição do reality show "Casamento às Cegas", a participante Ariela Carasso sofreu ataque gordofóbico do empresário Alexandre Tomaz, que questionou sua voz.

Nas cabines, os casais se conhecem através de interações e histórias de vida, sem revelar suas aparências físicas. Caso de match na conversa, o casal tem a possibilidade de ficarem noivos. Após conversa com a participante na cabine, Alexandre fez comentário infeliz sobre a voz de Ariela. “Eu tô f*dido. Eu só gostei de uma que tem voz de gorda”.

A fala do integrante chegou nos ouvidos de Ariela Carasso, que teve um conexão com Alexandre nas cabines. Ela era gorda e realizou uma cirurgia bariátrica. Nisso, a participante questionou o homem, que disse não se recordar da fala. Se teve esse comentário, pode ter sido em tom de brincadeira, não me recordo. É impossível identificar como é a pessoa fisicamente pelo tom de voz", afirmou.