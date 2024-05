Reprodução/Globoplay Ana Maria Braga durante programa 'Mais Você', de sexta-feira (31)

Ana Maria Braga soltou um comentário bastante inusitado sobre um “compromisso” que teria após o final do programa desta sexta-feira (31). Em conversa com Juliane Massaoka e Jimmy Ogro sobre pesca esportiva em viagem ao Pará, a apresentadora do Mais Você disse que iria “cair de boca”.

“Sair daqui hoje eu vou cair de boca em alguma coisa”, disparou a apresentadora antes de chamar o intervalo, gerando boas gargalhadas aos companheiros de mesa. Assista ao vídeo abaixo!

QUE? Ana Maria Braga falando que hoje após ela sair do programa ela vai cair de boca. #MaisVocê



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/9v0Z4YMDht — Brenno (@brenno__moura) May 31, 2024

Nas redes sociais, alguns internautas levaram a fala de Ana Maria com bom-humor e se divertiram com a situação. Já outros, a criticaram pelos comentários em um programa que "entra em todas as casas".

Nesta semana a apresentadora cometeu uma gafe ao chamar Tadeu Schmidt de William Bonner enquanto comentava um vídeo do apresentador do Big Brother Brasil sobre pessoas que não conseguem acertar o sobrenome.

"Eu soube que o William Bonner ganhou um...", começou Ana Maria, sendo interrompida por Tati Machado, que a corrigiu: "Tadeu Schmidt".

"Tadeu Schmidt! Não é o William, não. Já troquei de apresentador", disse a loira, aos risos. "Se Ana Maria não errar...", disparou Tati. "... não sou a Ana Maria", completou a apresentadora do 'Mais Você'. As duas caem na risada.