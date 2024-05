Reprodução/Trinity Broadcasting Network Criador da série 'The Chosen' quer criar universo bíblico semelhante ao da Marvel e DC

The Chosen, série de sucesso na TV e no cinema, pode ganhar um “Universo expandido bíblico”, semelhante ao que vemos com Marvel e DC. Ao menos é o que está nos planos de Dallas Jenkins. O autor e produtor da série revelou ao Hollywood Reporter, na quarta-feira (29), suas intenções de criar novas séries derivadas de “Os Escolhidos” - como é conhecida no Brasil.

"Uma das coisas mais empolgantes é que a maioria das pessoas que gostam do show nos diz que tem uma relação semelhante às que tem com Marvel ou DC, mas nós não fazemos isso de uma forma cínica, como 'Olha, vamos criar uma experiência Marvel e encontrar conteúdo que encaixe'. Na verdade, tudo começou com o conteúdo", disse Jenkins.

O autor falou que a intenção é dar sequência aos acontecimentos da série original seguindo pelo livro de Atos e a ascensão da Igreja, ele ainda comparou a complexidade de adaptar o Velho Testamento a outras séries que se baseiam em histórias reais mais recentes.

"Estamos falando de muita coisa do Velho Testamento, em séries e derivados. Já deixamos alguns easter eggs (referências escondidas) relacionados a isso. Não acho que adaptar o Velho Testamento seja mais difícil do que fazer The Crown, Roma ou Vikings. Eu acho que estamos próximos de encontrar o caminho."

Em sua quarta temporada, a série é um fenômeno da TV estadunidense, e chega aos cinemas brasileiros dividida em sequências de dois episódios e, posteriormente, a temporada é lançada completa pela Netflix.



Reprodução Dallas Jenkins é autor, produtor e diretor da série The Chosen