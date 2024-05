Reprodução TV Globo/ Instagram Arlete Salles e Daniel Ortiz

A atriz Arlete Salles , de 85 anos, abriu o jogo sobre a falta de destaque dela nos últimos capítulos de "Família É Tudo" , narrativa das sete assinada por Daniel Ortiz. Creditada como protagonista na abertura e responsável pela interpretação de dois papéis, a artista mal aparece no folhetim.







O pouco tempo de tela incomodou a própria atriz, que se pronunciou por meio das redes sociais na última segunda-feira (13). Nos stories do Instagram, a veterana compartilhou a crítica de um espectador que reclamava do 'sumiço' dela na obra.





"Sumiram com a protagonista. O primeiro nome na abertura. E ela tem duas personagens. Cadê Arlete Salles?", disse um internauta no X, antigo Twitter. A crítica do espectador foi republicada pelo perfil oficial da intérprete de 87 anos.





No folhetim, Arlete Salles vivencia as gêmeas Frida e Catarina. A primeira, doce, bondosa e alto astral, foi dada como morta depois de desaparecer em um trágico acidente. Já a outra, amarga, cruel e com ares vilanescos, continuou viva. No entanto, na pele de Catarina, a gêmea má, Arlete tem feito participações pontuais nos capítulos, com poucas cenas e diálogos rasos.





Como o autor é responsável pela condução da narrativa, internautas atribuíram que a queixa dela era destinada ao escritor da novela: Daniel Ortiz. O novelista é conhecido por folhetins da faixa das sete. "Salve-se Quem Puder" (2023) , por exemplo, foi escrita por ele.

Confira a reação de alguns espectadores:

