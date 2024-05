Reprodução/Globoplay Michelle Loreto chora ao vivo no É de Casa

Michelle Loreto, 43, voltou ao trabalho na manhã deste sábado (11), após dar à luz sua primeira filha, Aurora. A apresentadora do É de Casa, da TV Globo, não conteve as lágrimas ao assistir um VT especial em sua homenagem, apresentado pela colega Rita Batista.

Às vésperas do Dia das Mães, a jornalista mandou um recado especial para as mulheres que deixam seus filhos para exercerem suas profissões.

"Estou tendo um acolhimento e tempo muito bacana no trabalho para me readaptar, tenho uma rede de apoio em casa. E estava com saudade da Michelle jornalista, Michelle apresentadora, porque eu não sou só mãe, eu virei mãe, e minha carreira é muito importante. Ser mãe é uma experiência renovadora na vida da mulher.”

Michelle fala da importância do apoio que recebe do marido, Alexandre Mattoso, que está ao seu lado cumprindo suas responsabilidades de pai e parceiro. E agradece também ao apoio da mãe Rosana, da tia Sônia e da irmã Mirela.



Michelle Loreto e filha Aurora Reprodução/Instagram