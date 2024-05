Reprodução Atriz Elizabeth Hurley sobre cena de sexo dirigida pelo filho: 'Ele me filma desde sempre'

A atriz britânica Elizabeth Hurley, de 58 anos, não vê problema ter cenas de sexo de seu novo filme " Strictly Confidential" dirigidas pelo filho, Damian, de 22.



Em entrevista ao programa de televisão "The One Show", Elizabeth contou que Damian fez com que ela se sentisse confortável no set de filmagens. Além disso, ser fotografada e filmada pelo filho era quase como uma rotina para ela, antes mesmo do garoto começar a carreira como cineasta.

Isso porque ela presenteou o filho com uma câmera quando ele tinha cerca de 10 anos. "Ele me filma desde sempre", revelou a artista.

"Eu disse que estaria no primeiro filme dele, porque ele me filmava muito, e eu frequentemente forçava ele a tirar fotos de mim", contou a atriz. "Era um filme de baixo orçamento. Só precisávamos fazer e seguir em frente".

Já sobre as cenas íntimas do longa, Elizabeth argumentou: "Todo mundo sabe que não é sexy filmar essas cenas. É simplesmente técnico. Nós ensaiamos. Damian fez tudo ficar confortável. Não foi nada".

Damian Hurley, no entanto, acabou sendo criticado pela mídia especializada por "explorar a imagem da mãe". "Damian parece pensar que desfilar sua mãe com vestidos decotados e fazê-la simular sexo oral com uma outra atriz é o suficiente. Você não pode escapar da sensação de que o enredo é um absurdo criado para levar de um momento exagerado para o outro", opinou o jornalista Mike McGranaghan, do The Aisle Seat.

