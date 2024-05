Reprodução/CNN Brasil Homem aproveita espaço na TV para protestar contra TV Globo e Presidente Lula

O repórter Pedro Teixeira, da CNN Brasil, passou por uma situação inusitada durante uma transmissão ao vivo na noite de quinta-fera (9). Enquanto cobria os impactos causados pelas chuvas, ele foi surpreendido por um homem vestido de socorrista que insistiu em protestar “Globo lixo e fora Lula”.

“Aí você me complicou, mas a gente vai continuar aqui na nossa cobertura da CNN”, disse o jornalista, interrompendo imediatamente a entrevista. No momento, ele conversava com pessoas que faziam buscas por sobreviventes em Canoas, a cerca de 14 km de Porto Alegre.

Nas redes sociais, internautas protestaram contra a atitude do homem que “em vez de estar restando socorro, está fazendo militância”. “Ainda bem que ele tirou o microfone antes. E deviam dar uma boa bronca nesse homem”, comentou um internauta no X.

“Gente sem noção existe em todo lugar”, disse outro. “O socorrista pode ser a favor ou contra, mas que atitude mais imatura. Como se dizer isso fosse mudar algo nesse momento. Péssimo!”, ponderou outro. Outros acrescentaram: “O bolsonarismo é um surto. Olha o nível disso”. “Fora Lula? Governo federal ajudando e ele pedindo fora.”

