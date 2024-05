Reprodução Instagram - 9.5.2024 Fiona Harvey no 'Piers Morgan Uncensored'

Fiona Harvey, mulher apontada como inspiração da personagem Martha na série "Bebê Rena" , intitulada originalmente como "Baby Reindeer", resolveu revelar sua identidade e contar a própria versão da história que virou enredo na produção recém-lançada pela Netflix .





A advogada escocesa participou de um talk show britânico comandado pelo apresentador Piers Morgan. A entrevista vai ao ar na noite desta quinta-feira (9). "A Martha da vida real se revela e dá sua primeira entrevista para a TV sobre a série de grande sucesso da Netflix. Fiona Harvey quer dar sua opinião e 'esclarecer as coisas'. Ela é uma perseguidora psicopata? Descubra", escreveu o Morgan no X, antigo Twitter.





Em entrevista ao "Daily Record", ela desmentiu algumas tramas mostradas na minissérie da gigante do streaming . Dentre as "inverdades" apontadas por Fiona, ela destacou a acusação de que já havia sido presa por perseguir outras pessoas. "Eu nunca estive na prisão. Eu não sei de onde esses quatro anos e meio e nove meses [de pena] saíram. Nada disso aconteceu. É um monte de besteira", afirmou.





"Gadd [diretor e protagonista da série] precisa provar que fui presa, o que simplesmente não aconteceu. Nunca fui mandada para a prisão. Isso é óbvio. Tudo é invenção e uma hipérbole. Não há ordens de restrição, liminares ou interdições em qualquer lugar. Simplesmente não há como. Não recebi a polícia à minha porta por causa de nenhuma dessas coisas. É um monte de lixo", acrescentou.





Quanto recebeu pela participação no talkshow?

A advogada escocesa Fiona Harvey declarou, ainda em entrevista ao "Daily Record", que recebeu £ 250 para participar da atração televisiva comandada pelo apresentador Piers Morgan. Convertido em reais, o valor seria de R$ 250.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp