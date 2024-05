Reprodução/Globoplay Patrícia Poeta apresenta programa 'Encontro' diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Patrícia Poeta, natural de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, foi até Porto Alegre para apresentar o Encontro, da TV Globo, nesta segunda-feira (6). A apresentadora lamentou ver sua terra natal devastada pelas chuvas e confessou que “Não foi uma tarefa fácil” chegar até o estado, que está com aeroportos e rodoviárias fechadas, devido à quantidade de água.

“Para chegar aqui, nós descemos no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, e viajamos mais de 7 horas de carro até Porto Alegre”, relatou a apresentadora, que desabafou: "Voltar para terra natal com um cenário desolador desses é muito difícil, mas vamos tentar fazer um bom trabalho, focado em levar informação ao pessoal de casa, para que eles possam ajudar os nossos conterrâneos",

A Patrícia Poeta volta a sua terra natal com um cenário devastador. O #Encontro de hoje, também está sendo direto aqui do Rio Grande do Sul para atualizar o Brasil todo como está sendo esses dias difíceis aqui no RS. pic.twitter.com/vJ8tV4BSsf — RBS TV (@rbstv) May 6, 2024

Dados atualizados divulgados pela Defesa Civil, nesta segunda-feira, informam que, até o momento, foram: 83 mortes confirmadas; 111 pessoas desaparecidas e 276 feridas. 345 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados pela chuva e estão enfrentando graves problemas. No total, 850 mil pessoas foram afetadas, das quais 140 mil estão desabrigadas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp