Ex-Polegar diz ter sido 'injustiçado' por expulsão de A Grande Conquista

Ricardo, ex-participante de A Grande Conquista, comentou a expulsão do reality da Record . A produção retirou o cantor do programa após ele pegar uma faca durante uma discussão com Fabio Gontijo.

O vileiro contou que se sentiu injustiçado e afirmou que não tinha a intenção de ferir o colega de confinamento.

"Foi uma atitude que as pessoas entenderam de outra maneira. De maneira alguma, eu ia estar doente mental de fazer uma atrocidade com uma pessoa em um reality show ao vivo. Eu tenho família. Mas a ideia era apavorar e rasgar as roupas dele. Só que em nenhum momento eu mencionei isso. Por isso eu fui prejudicado. De repente, eu acho que já até estaria dentro da Mansão já", disse em entrevista ao Selfie Service.

Ricardo revelou que não estava procurando pela faca inicialmente. "Isso não é de mim, de pegar uma faca e fazer uma atrocidade. Na verdade, eu estava atrás da tesoura. A ideia era pegar a tesoura. Mas eu não encontrei, aí eu peguei qualquer faca. Quando me barraram, eu já parei, entreguei e pronto. Não sabia que ia causar uma expulsão", declarou.

Na sequência, ele criticou o ex-marido de Jenny Miranda. "Foi uma covardia da parte dele. Eu estava lá, paradinho, quietinho. E será que isso já estava arquitetado por ele? Porque eu estava deitado, quieto. E ainda falei várias vezes: essa sunga não é minha. E na hora que ele jogou a sunga, foi a hora que eu levantei e discuti. Em nenhum momento eu ofendi ninguém lá com palavrões. Mas o que aconteceu: ele me provocou. E eu estava com dor nas costas, tinha tomado remédio antes. Mas se tem uma cláusula, temos que respeitar. Particularmente, acho que fui injustiçado. Porque não foi com intenção alguma de machucar".

