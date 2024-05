Reprodução/Record A Grande Conquista tem nova desistência; reality já acumula 4 saídas

Mais uma participante desistiu de A Grande Conquista. Nesta quarta-feira (1), Ana Paula optou por deixar a disputa, que marcou uma semana no ar .

A vileira explicou que a decisão foi feita para cuidar de sua saúde mental.





Assim como nas desistências anteriores, os confinados da Casa Azul receberão uma punição por não conseguirem convencer a colega a continuar no jogo.

Vale lembrar que Ana Paula é a quarta participante que desistiu do reality. Gaby Fontenelle, Gustavo Mustafe e Ana K também optaram por deixar o programa.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp