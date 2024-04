Reprodução/PlayPlus Vileiros de A Grande Conquista se chocam com pouca comida: 'Uma fatia de queijo'

Os vileiros de "A Grande Conquista 2" (Record TV) já estão enfrentando os primeiros desafios do reality. Na manhã desta terça-feira (23), eles receberam cestas com alimentos e se surpreenderam com a quantidade extremamente restrita de opções.

A produção enviou três cestas para a casa verde, que abriga 20 pessoas. Ao fuçar as cestas, Cátia Paganote ficou chocada: "Uma fatia de queijo. Uma!". Outros participantes caíram na risada. "Sério? É uma fatia? Mancada, eim", questionou Will Rambo.

Além da única fatia de mussarela, os vileiros também receberam carne seca, ovos, frutas e outros alimentos regrados. Eles, então, começaram a pensar no que poderiam fazer para que a comida rendesse mais.

A record humilha KKKKKKK mandaram UMA fatia de queijo pra 50 pessoas #AGrandeConquista pic.twitter.com/XautW8CMYG — Realitys Vip (@RealitysVip) April 23, 2024

Nas redes sociais, internautas se divertiram com a 'pegadinha' da produção de "A Grande Conquista". "Que humilhação, adoro", declarou uma usuária do X. "Nós gostamos disso", comentou outro usuário.

Houve quem comparasse a atitude da produção com a de outros realities. "Assim que tinha que ser o 'Tá Com Nada' do BBB" , disparou uma internauta. "A surra no 'Tá Com Nada do BBB", apontou mais uma.

