Reprodução/Globo Ana Maria Braga dá bronca na produção e mostram bumbum de Xamã no Mais Você

Nesta terça-feira (26) Xamã foi o convidado do café da manhã com Ana Maria Braga. Na conversa sobre o papel do cantor na novela Renascer, a apresentadora relembrou uma cena que ficou famosa.

A veterana quis exibir a cena onde o ator aparece com o bumbum de fora enquanto pular em uma cachoeira, mas a gravação acabou sendo censurada.





Revoltada, a artista deu uma bronca na produção e pediu para transmitirem a cena novamente. "Essa não valeu! Colocaram uma melancia no seu bumbum, então não valeu", disse ela.

Mesmo com os comentários de Louro Mané, ela completou: "Vou tirar a melancia. Você quer ver como eu consigo. Televisão é tudo".

"11h16 da manhã Ana Maria", declarou o assistente de palco.

"Quem nunca viu um bumbum antes", finalizou ela antes de exibir a cena com o bumbum de fora.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com o pedido da apresentadora.

Ana Maria Braga mostra Xamã peladão na manhã da Globo: "Quem nunca viu um bumbum na vida" #MaisVoce pic.twitter.com/W53ppex0g6 — Carlos Rocha 🛹 (@CarlosRocha_) March 26, 2024









ANA MARIA FAZENDO A PRODUÇÃO PASSAR A BUNDA DO XAMÃ SEM CENSURA AS 11 DA MANHÃ PARA TODO O BRASIL, eu amoooo pic.twitter.com/ThHOw0Grhh — James Joint 🚗 (@1bi_polar) March 26, 2024









Namaria é muito gente como a gente fazendo a galera da edição mostrar a bunda do Xamã 11:16 da manhã ao vivo pq tinham colocado uma coisa na frente 🤣 — Docinho (@PeroErnani) March 26, 2024









Ana Maria Braga dando reprise sem censura na cena da bunda do Xamã às ONZE E DEZESSETE DA MANHÃ DE UMA TERÇA-FEIRA.



A televisão brasileira é sem igual. pic.twitter.com/a9sGiR7tNx — marcelina (@oisoumarcela) March 26, 2024

Namaria fez mostrarem a bunda do Xamã sem tarja kkkkk juro — careca de saber (@carecadesabeer) March 26, 2024









