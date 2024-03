Reprodução Destaque em 'Casamento às Cegas 2', pai de Thamara morre aos 55 anos

A ex-participante de 'Casamento às Cegas Brasil' Thamara Terez anunciou nesta sexta-feira (22) a morte do pai Wanderlei Tavares, aos 55 anos. O veterano ganhou destaque na segunda temporada do reality da Netflix devido à relação amorosa com a filha e aos conselhos para outros participantes.



No Instagram, a advogada compartilhou uma série de fotos ao lado do pai, lamentando a perda.

"A vida é engraçada. De repente ela acaba. Ele foi embora e não caiu a ficha muito bem ainda. Te amo. Vai com Deus", dedicou a influenciadora.

Nos comentários, outros participantes do reality da Netflix lamentaram a morte de Wanderlei Tavares.

"Ainda sem acreditar, que Deus possa confortar a sua família. Seu pai foi um ser humano maravilhoso, que todo mundo tinha muito carinho. Sinta-se abraçada. Tô aqui pro que precisar", publicou Maira Bullos, da segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil.

"Sinto tanto @thamaraterez que Deus console e conforte o coração de você e de toda família ❤ forças!", dedicou Bianca Sessa, da última temporada do reality.

"Nós sempre estaremos do seu lado. Hoje orando muito por vocês e sua família! 🙏🏼🖤", escreveu a ex-participante Maria Carolina.

"Amiga! Eu sinto muitíssimo, estamos sempre aqui pra você!", lamentou Aghata Moura.



