A Record conseguiu o primeiro patrocínio para a segunda edição do reality "A Grande Conquista". Com Rachel Sheherazade no lugar de Mariana Rios na apresentação, a emissora fechou a parceria com uma empresa farmacêutica.



Trata-se da farmacêutica Hypera Pharma, que estará presente na nova temporada do reality show, que começa em abril. Desta vez, a Record fez algumas mudanças para evitar que o fracasso da primeira temporada se repita. Além da mudança na apresentação, a emissora decidiu colocar todos os participantes, anônimos e famosos, na Vila.

A primeira temporada de "A Grande Conquista" contou com o cantor Tiago Servo como campeão. Nomes como Natália Deodato, Gabriel Roza e Gyselle Soares participaram do reality.

No comando do reality, Sheherazade disse que se inspira em Galisteu, apresentadora de "A Fazenda", para ter sucesso. "A primeira apresentadora mulher a comandar um reality show na televisão brasileira. Ela é um marco nessa história dos reality shows. Nossa rainha dos reality shows. Vou precisar muito dela, me inspirar muito nela para tentar conduzir bem A Grande Conquista", comentou.