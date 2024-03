Reprodução/X - 10.03.2024 Vanessa Hudgens





Vanessa Hudgens surpreendeu ao chegar no tapete vermelho do Oscar, premiação mais prestigiada do cinema mundial, neste domingo (10). Isso porque a estrela de High School Musical apareceu grávida.





O bebê é o primeiro filho da artista com o marido, o jogador de beisebol, Cole Tucker, com quem se casou em 2023.

Em grande estilo, a artista elegeu um vestido preto de mangas longas para exibir o barrigão e posou sorridente para os fotógrafos.





Nas redes sociais, os fãs da atriz ficaram surpresos e eufóricos com a novidade. "Gente, nós vamos ser tios", brincou um perfil.

"É a mãe do ano", exaltou outra. "Estamos emocionadas", comentou mais um. "Tô sem acreditar que a Vanessa Hudgens anunciou a gravidez no Oscar", disparou outro.