Divulgação Moana

A sequência do longa-metragem "Moana - Um Mar de Aventuras" (2016) ganhou o primeiro teaser na última quarta-feira (7). Aventura, lições familiares e mistérios continuam sendo a aposta do filme, que teve a data de lançamento marcada para o dia 27 de novembro deste ano, nos Estados Unidos.







No Brasil, a produção ainda não teve a estreia divulgada. O esperado é que chegue às telonas brasileiras também neste ano, entre os meses e novembro e dezembro, época na qual as crianças e jovens — público alvo do filme — estão no período de férias escolares.





A sinopse da continuação foca, mais uma vez, na ancestralidade da protagonista Moana. Dessa vez, a destemida mocinha recebe uma missão extremamente diferente da que precisou cumprir no primeiro longa-metragem e embarca nos mares da Oceania.





A princípio, "Moana 2" foi concebido como um projeto para o streaming do Grupo Disney, o Disney +. No entanto, a equipe estratégica dos estúdios optou por transformar a narrativa em um filme e exibi-lo nas telonas.

Assista o trailer: