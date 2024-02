Reprodução Globo Protagonista continuará na segunda fase da obra, aparecendo em sonhos para o marido

No ar no horário nobre da Rede Globo, o remake de "Renascer" chega a um dos arcos mais catárticos da narrativa criada por Benedito Ruy Barbosa: a morte de Maria Santa, interpretada na adaptação de Bruno Luperi por Duda Santos . A mocinha morre no capítulo desta sexta-feira (2) após dar à luz ao quarto filho do galã defendido por Humberto Carrão.







Os primeiros três filhos serão José Augusto, José Bento e José Venâncio, que serão interpretados na segunda fase da novela por Renan Monteiro, Marcelo Mello Jr., e Rodrigo Simas, respectivamente. Após o parto do quarto filho, João Pedro, que será assumido por Juan Paiva, a amada de José Inocêncio falecerá.





A vinda do quarto herdeiro do casal será muito complicada, mas o rebento conseguirá nascer e tudo parecerá ter se resolvido. Infelizmente, no entanto, a matriarca não resistirá e, horas depois de dar à luz a João, acabará morrendo e deixando o protagonista da trama inconsolável.





Personagem de Juliana Paes, Jacutinga encontrará a falecida quando for levar café da manhã para ela. Com a morte do grande amor, José Inocêncio, que será interpretado por Marcos Palmeira na próxima fase, culpará o filho pela morte de Maria Santa.





Reescrito por Bruno Luperi, "Renascer" substituiu "Terra e Paixão" no horário nobre da Rede Globo. Prevista para ficar no ar até setembro, a obra dará lugar à narrativa inédita de João Emanuel Carneiro, nomeada provisoriamente como "Mania de Você".





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: