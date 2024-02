Globo/Fábio Rocha Renascer: veja fotos do nascimento do 1º filho de Inocêncio e Santa Maria

Está chegando a hora dos telespectadores acompanharem a chegada do primeiro filho de José Inocêncio e Santa Maria em 'Renascer'.

Após a passagem de tempo na trama, a moça fará o parto com o auxílio de Jacutinga (Juliana Paes), assim como pedido por ela.





"Tenha medo da dor, não. Quando a dor vier, você não tinha medo dela. Deixe ela vir", acalmará a dona do bordel.

Jacutinga ainda expulsará Inocêncio do local, porém ele não obedecerá. "A senhora vai me perdoar, mas não vou ficar longe do meu amor nesse momento", dirá ele.





Com o nascimento do bebê saudável, Inácia (Edvana Carvalho) questionará o nome do primeiro herdeiro do casal: José Augusto.

