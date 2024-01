Reprodução/RedeTV David Cardoso abre o jogo sobre corte em Pantanal: 'Me traíram'

David Cardoso esclareceu a polêmica que envolve a sua escalação na primeira versão da novela Pantanal, da extinta Manchete.

O ator afirmou que esse é um assunto difícil para ele, mas detalhou o processo de cancelamento da sua participação na trama.





"Eu fui o primeiro cara escalado para ser o galã da novela Pantanal. Você pode imaginar, eu com 40 e poucos anos ser escalado. Parece que quem fez o meu papel com o Paulo Gorgulho", relembrou ele em entrevista ao programa Geral do Povo.

Sem aprofundar os motivos, o veterano da televisão contou os fatores que atrapalharam a escalação. "Me cortaram, são razões pesadas contra eles, e que eu como um homem 'honesto' em questão de dinheiro, cheguei na direção da Manchete e falei 'vocês estão sendo roubados'. Eu tenho avião e eles estão contratando avião", explicou.

"Me cortaram sem falar 'você não vai mais fazer a novela'", afirmou David.

Emocionado, o artista ressaltou a sua importância para o enredo da novela. "Ela só existe no Mato Grosso do Sul por causa de mim. Muitos sabem e não dão o mínimo valor [...] Fui eu quem deu sugestões pro autor", disparou.

"Tem três culpados nisso, que eu não vou revelar os nomes, que me traíram. Então, é uma coisa que fica entalado", concluiu David Cardoso.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: