Reprodução/Instagram Pai dos filhos de Ana Maria Braga faz aparição rara com a neta

A filha de Ana Maria Braga atualizou as redes sociais com um registro do pai, Eduardo de Carvalho, com a nova neta Hima.

Mariana Maffeis compartilhou o clique de avô e neta, que aproveitaram a praia da Barra do Sahy, em São Sebastião, no litoral de São Paulo.





"A Barra do Sahy é sempre muito boa. Venho pra cá desde a barriga e nesta casa foram construídas as memórias de férias na melhor praia, na melhor casa, na melhor família. Assim eu sentia e sigo. O privilégio? Os meus filhos estarem no colo em que eu estive, na mesma varanda e jardim. Avô e neta na varanda de uma vida. De muitas vidas dos nossos que aqui ainda celebram a arte do encontro. Feliz ano novo", escreveu ela na legenda.

A bebê nasceu em novembro do ano passado e só teve o sexo revelado após o parto e, por isso, não tinha um nome de batismo definido de imediato.

Mãe de Joana, Maria e Varuna, a filha da apresentadora do Mais Você contou em janeiro de 2024 que o nome da caçula é Hima.

