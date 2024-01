Divulgação Humberto Carrão posa com Leonardo Vieira, que viveu Zé Inocêncio em Renascer

Humberto Carrão se encontrou com Leonardo Vieira para falar sobre Renascer. O veterano deu vida ao protagonista José Inocêncio na primeira versão da novela, em 1993.

Os atores posaram juntos para uma matéria do Fantástico, que vai ao ar no domingo (21), para comentar a estreia da trama, que estreia na segunda-feira (22).

O personagem foi quem lançou Leonardo Vieira, que virou galã da época. Atualmente, ele mora em Portugal com o marido, Leandro Fonseca.

Nas redes sociais, os internautas comemoraram o encontro de Josés Inocêncios e apontaram a vontade de ter o veterano na novela.

Humberto Carrão e Leonardo Vieira estarão no Fantástico falando sobre #Renascer pic.twitter.com/wc0H1QDKda — José| FAN ACCOUNT (@JoseF3lipe) January 19, 2024









tô sentindo daqui o conforto que o leonardo vieira sentiu no peito do carrão 😍 #Renascer pic.twitter.com/3WbOYOAQBP — ostrafelipe 🐚 (@OstraFelipe) January 19, 2024









Era pro Leonardo Vieira ser o Inocêncio. :/ pic.twitter.com/839Fz0nepg — Luciano Lima (@Rushiano) January 15, 2024

Que grande erro não colocar o Leonardo Vieira como José Inocêncio na segunda fase... — Mari Mjuice (@Mjuice25) January 20, 2024

