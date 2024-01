Reprodução/Globo Terra e Paixão: filho de Lucinda faz "milagre" e acorda mãe do coma

Lucinda (Débora Falabella) vai sair do coma após um "milagre" do filho Cristian (Felipe Melquiades), em Terra e Paixão.

Meses após ser baleada na cabeça no atentado, Marino irá visitar a amada no hospital e atualizará o estado de saúde para Silvia (Natascha Stransky).

"Na mesma. Todos esses meses se passaram e nada da Lucinda sair desse coma, mas eu nunca vou perder as esperanças, Silva, nunca. Ela precisa voltar. Sem a Lucinda comigo, nada nessa vida faz sentido", dirá ele.

No hospital, Marino estará na companhia de Angelina, Anely, Aline, Caio, João, Rosa e Cristian. Para celebrar o aniversário do filho de Lucindo, Anely leverá um bolo.

"Irmã, olha só, eu trouxe um bolo. Adivinha quem tá de aniversário? O Cristian! (...) Eu sei, eu sei que você não ia esquecer, você nunca esquece nada", explicará Anely.

Após o parabéns, Cristian assoprará a vela e abraçará Lucinda. "Mãe, se você acordasse ia ser meu maior presente de aniversário! Já faz tanto tempo que você tá aí dormindo", desabafará.

Com os presentes emocionados, Marino dirá que viu a mão de Lucinda se mexer, até que ela abrirá os olhos. "Meu filho, meu filho", comentará ela com dificuldade.

