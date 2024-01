Reprodução/Globo Namoro de Mário e Lara em 'Elas por Elas' emociona a web: 'Finalmente'

Lara (Deborah Secco) e Mário Fofoca (Lázaro Ramos) estão oficialmente namorando! O capítulo desta quarta-feira (10) de Elas por Elas emocionou os telespectadores com o pedido de namoro do casal.

O detetive preparou uma espécie de cinema para se declarar à amada em grande estilo. Com um filme, ele relembrou a história dos dois.





"É a história de um cara meio atrapalhado, que um dia conhece uma viúva muito dispersa. É um ótimo enredo, viu? Tem um pouco de comédia. Juntado todos esses elementos, eu descobri, após muito investigar, que, na verdade, é uma linda história de amor", começou ele.

Na sequência, ela aparece na plateia e faz a tão esperada pergunta. "É a história de duas pessoas que se completam, confiam uma na outra, se admiram. Elas riem das mesmas coisas. E o amor, Lara, o amor é alegre. O amor faz rir. Eu não devo ser mesmo um bom detetive, porque demorei pra perceber o que era evidente, desde o dia em que te conheci. Que você é a mulher da minha vida, Lara. Quer namorar comigo?".

No X, antigo Twitter, os internautas rasgaram elogios para a cena e comemoraram o namoro dos personagens.

