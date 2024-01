Reprodução/Globo Elas por Elas: internautas exaltam atuação após cena de incêndio

O capítulo desta terça-feira (9) de Elas por Elas colocou a novela entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Os telespectadores exaltaram a cena do incêndio no abrigo de animais de Ísis (Rayssa Bratillieri).

Com ódio, Helena (Isabel Teixeira) colocou fogo no local na intenção de destruir o espaço e matar todos os cachorros que estavam lá dentro.





Apesar dos desafios, os Ísis, Giovanni (Filipe Bragança) e Carlinhos (Luciano Mallmann) conseguiram deixar o abrigo em segurança, assim como os animais.

Nas redes sociais, os internautas comentaram as cenas de aflição e rasgaram elogios para os atores.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

eu to até agora em CHOQUE! que sequência impecável, que cena surreal! rayssa e filipe, vocês são muito fodas e tem toda a minha admiração #ElasPorElas pic.twitter.com/BMv6FqdrF5 — duda (@mmuchmoore) January 9, 2024









o desespero da isis e o SHOW DE ATUAÇÃO DA RAYSSA, consegui sentir toda dor e todo o desespero dela nessa cena. #ElasPorElas pic.twitter.com/Rtg3DIr091 — liz (@liztwists) January 9, 2024









os cachorros saindo salvos meu deus denunciando essa novela por me fazer passar mal #elasporelas pic.twitter.com/frKMrnYX9T — jão 🌞 (@televijao) January 9, 2024









A vilã de novela mais cruel que já vi em toda minha vida ( Incluindo as Mexicanas ) tacar fogo em um abrigo ondem estão dezenas de animais e um cadeirante é a pior monstruosidade que já , misericórdia a Helena e o próprio The Monio #ElasPorElas pic.twitter.com/J7ZL0YBJZz — Flavinha ▽▲ (@_Flavia_Freire) January 9, 2024









QUE NOVELA É ESSA QUE BOTA UM CACHORRINHO PRA MORRER ÀS 19H DA NOITE GENTE TORTURA NÃO É ENTRETENIMENTO 😭😭😭😭 #ElasPorElas

pic.twitter.com/RcM4xoKjb1 — v!ck on bbb (@vicrfdixon) January 9, 2024