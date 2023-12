Reprodução/Globo Ana Maria Braga ameaça se aposentar e assusta Louro Mané: 'Pode parar'

Nesta quinta-feira (21), Ana Maria Braga e Gil do Vigor conversaram sobre as novas regras para aposentadoria e a apresentadora iniciou os cálculos para deixar a televisão. A conversa não agradou Louro Mané.

No quadro 'Tá Lascado', o economista tirou algumas dúvidas e explicou as regras. "Mudaram as regras, e as pessoas ficam se questionando. Porque é um tal de pergunta aqui, pergunta ali... Quando eu posso me aposentar? Qual é a idade? Quanto tempo falta? As regras de falta vão mudar, e a principal alteração é na idade mínima e no tempo de contribuição", disse ele.

O ex-BBB esclareceu que em 2024, a idade mínima para mulheres se aposentarem passa a ser de 58 anos e seis meses, e os homens, 63 anos e seis meses. No sistema de pontos, as mulheres precisarão de 91; os homens, de 101.

Após Gil ensinar o cálculo dos pontos, Ana disparou: "Vou fazer a conta". E rapidamente o assistente de palco rebateu: "Tem que fazer nada! Para com isso! Você não vem, não, hein? Pode parar com essa história!".

Aos risos, a veterana ressaltou que não pretende abandonar a televisão. "Não, não vou parar de trabalhar, não. Você não viu o Gil falando? É pra ganhar os direitos que tem", disse.

