Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais Você", começou o programa na Globo em festa nesta quinta-feira (7). Torcedora do Palmeiras, Ana comemorou mais um título do time, que conquistou o campeonato brasileiro na noite de quarta-feira. De quebra, Ana Maria e o Louro Mané debocharam do rebaixamento do Santos.



Enrolada em uma bandeira do Palmeiras, Ana sugeriu que o rebaixamento do time alvinegro deve "estar doendo" nos torcedores. Louro Mané, então, completou o deboche com uma piada. "A Baixada Santista vai se chamar de rebaixada santista", disse o Louro, arrancando risadas de Ana Maria Braga.

A apresentadora da Globo ainda se revoltou com parte da torcida do Santos, que colocou fogo em carros após o primeiro rebaixamento da história do time no Brasileirão.

"Nada justifica a quebradeira. Que coisa feia que rolou na cidade, ontem, depois do jogo de futebol! Jogo se resolve no campo. Atrapalhou a cidade, prejudicando as famílias", completou a apresentadora.

