Divulgação/TV Globo Fátima Bernardes





A apresentadora Fátima Bernardes segue gravando a última temporada do "The Voice Brasil" na Globo. Nesta quarta-feira (22), Fátima comentou a saída do "Encontro" para assumir o reality musical.



Segundo Fátima, a ideia foi focar no entretenimento, já que o "Encontro" contava com conteúdo "jornalístico" diariamente. "O ‘The Voice’, para mim, foi uma possibilidade de me entregar por inteiro ao entretenimento. O ‘Encontro’ foi meu primeiro passo, mas ainda trazia muito material jornalístico; o ‘The Voice’, não. Independentemente do que estiver acontecendo no mundo, apresentar o ‘Voice’ é lidar apenas com beleza, talento, emoção, sonhos", analisou Fátima, que esteve na bancada do Jornal Nacional por muitos anos.





A partir da próxima terça-feira (28), Fátima Bernardes comanda a estreia da 12ª e última temporada do ‘The Voice Brasil’. Às terças e quintas, logo após "Terra e Paixão", os telespectadores poderão acompanhar os times de IZA, Carlinhos Brown, Michel Teló e Lulu Santos.

"Nós acabamos de gravar as Audições às Cegas e é impressionante como tem gente nesse país que canta bem. Eu fico olhando o papel dos técnicos e é difícil rejeitar alguma voz, porque elas são realmente incríveis. Precisa ser bem criterioso para cada um escolher seu time", adianta Fátima.

O reality show musical teve uma edição exibida em 2022, que consagrou Keilla Júnia como campeã. Já o "The Voice Brasil: Kids", que projetou talentos infantis por oito temporadas, teve a última exibição neste ano, com Henrique Lima como vencedor.

Além do "The Voice", Fátima Bernardes comanda o programa "Assim Como a Gente", do GNT, toda sexta-feira, às 21h30.