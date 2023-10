5 crianças do 'The Voice Kids' que ainda fazem sucesso após o reality

Laura Castro

Laura Castro ficou conhecida ao participar do The Voice Kids Brasil, em 2016. Em seguida, ela ingressou no grupo musical BFF Girls, com outras ex-participantes do reality da Globo, Giulia Nassa, Bia Torres e Laura Schadeck. Atualmente, Laura Castro se dedica para a atuação e dublagem, ela foi a voz de Ariel no live-action de "A Pequena Sereia" e da Rainha Charlotte, no spin-off de "Bridgerton".