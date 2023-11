Reprodução Instagram Will Smith





O ator Will Smith voltou a ser alvo de polêmica na web nesta quarta-feira (15). Brother Bilaal, ex-assistente pessoal de Will Smith, afirmou que Will Smith fez sexo anal com Duane Martin, na época em que o ator se consagrou como astro de "Um Maluco no Pedaço".

A relação sexual entre Will e Duane teria sido flagrada pelo assistente em um camarim. A informação agitou os bastidores de Hollywood. "Abri a porta do camarim de Duane e foi quando vi Duane fazendo sexo anal com Will", disse Bilaal, em entrevista a Tasha K. O ex-funcionário de Will deu mais detalhes.

Leia também Will Smith se pronuncia após revelação da separação de Jada Pinkett





"Havia um sofá e Will estava curvado no sofá e Duane estava de pé matando-o, assassinando-o - houve assassinato ali", disse, sugerindo um momento de sexo selvagem.

Will Smith não gostou da declaração do ex-assessor e negou a história através da assessoria. "Esta história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa", diz a nota enviada ao TVZ.

O ator Duane Martin foi casado com a atriz Tisha Campbell, de "Eu, A Patroa e as Crianças". A relação aconteceu entre 1996 e 2020. Duane trabalhou com Will Smith em dois episódios de "Um Maluco no Pedaço". Além disso, eles estiveram juntos em "Bel-Air" durante três episódios..