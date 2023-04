Reprodução/Instagram - 19/4/2023 DesiRée Beck e Xuxa em Caravana das Drags





O terceiro episódio de Caravana das Drags, reality da Prime Vídeo apresentado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, deu o que falar. Em uma prova em que cada drag queen precisava apresentar um talento único, DesiRée Back, interpretada pelo baiano Michael Batista, fez piada com a lenda urbana do pacto de Xuxa com o diabo.

A apresentadora nitidamente não gostou da piada e DesiRée quase foi eliminada da competição que vale R$ 150 mil. Em contato com a coluna, a drag queen baiana contou como lidou com o "climão" nos bastidores da atração.





"Não me arrependo e faria de novo. O que eu poderia fazer? É talento único, é quem eu sou. Eu tenho que defender isso e acho que as pessoas cataram isso na internet (...) Mas o programa colocou toda aquela reação dela. Mas foi muito desconfortável para os jurados. A Lelê [cantora, jurada convidada] olhava para Xuxa sem entender. Todo mundo ficava: 'Meu Deus, e agora? Será que posso gostar ou não gostar?'. Porque estavam do lado da Xuxa e não sabiam", lembra DesiRée Beck.

Mas os embaraços da prova começaram antes da apresentação e DesiRée Back quase desistiu do reality. "Cortaram um monte de coisa. Eu mandei com um mês de antecedência o áudio, o briefing todo. Só que, aparentemente, eles foram ouvir no dia do ensaio. E aí veio o 'não pode isso, não pode aquilo'. Foi um horror, um caos. Cheguei a desistir do programa no dia. A gente conversou sobre os cortes e foi ao ar do jeito que foi. Mas, ainda assim, para mim, é o recorte do que eu vejo as coisas", pondera.

Imagens de dor e dor pic.twitter.com/uYbwKR4wGs — DesiRée Beck 🦃 (@mrsdesireebeck) April 19, 2023





DesiRée reforça que não quis ofender Xuxa com a brincadeira e que a ideia acabou modificada pela edição, com o texto picotado. A apresentação seria baseada em um concurso de Miss e, ao ser questionada sobre o talento único, a drag ia fazer o pacto para conquistar um.

"Eu recorri a Xuxa, pois as pessoas brincavam que ela não cantava, editava a voz. Mas ela é aquilo tudo, ela tem star quality, toda a propriedade. E eu me vejo com esse star quality, de tirar a resenha, meu talento sendo a minha visão das coisas. Eu quis fazer a analogia que o povo brincava que o sucesso todo era por conta do pacto (...) Ela é uma das minhas maiores referências, eu me identifico com a Xuxa porque ela ri de si mesma. É melhor rir da gente do que dos outros e foi isso que me deu coragem", explica.

Assim que a gravação terminou, Xuxa foi conversar com DesiRée e deu um toque na drag sobre o desempenho. "A Xuxa não se mostrou desapontada, só disse que ficou muito cansativo em cima dela. Ela é uma pessoa muito tranquila, não se afetou. Fiquei tranquilo, mas pensei como os fãs iam entender isso. Joguei para o universo", garante a drag baiana.