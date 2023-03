Comparações com Cidade Alerta

Além das críticas, internautas começaram a comparar o "Encontro" com jornais que são conhecidos por ter coberturas focadas em crimes, como o "Cidade Alerta", "Balanço Geral" e "Brasil Urgente", este último é apresentado por Datena, jornalista que também foi comparado com Patrícia Poeta. "O programa da Patrícia Poeta é o Datena das 9 da manhã! Só desgraça!", disse uma pessoa, no Twitter. Outra ainda escreveu: "O cidade alerta com Patrícia Poeta é ruim demais".