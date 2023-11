GShow/Victor Pollak Terra e Paixão: Petra e Hélio transam pela primeira vez; veja detalhes

Os próximos capítulos de Terra e Paixão promete entregar passos importantes para o casal Petra (Debora Ozório) e Hélio (Rafa Vitti). O casal vai transar pela primeira vez.

A chegada do engenheiro mudou a vida da caçula da família La Selva. Mesmo casada com Luigi (Reiner Cadete), ela se apaixonou perdidamente por ele.





No início da trama, Petra era viciada em remédios tarja preta, foi internada e revelou ter pavor de relações sexuais, principalmente por ter sido abusada sexualmente na infância.

A cena entre Hélio e Petra deve ir ao ar nos próximos dias.

