Divulgação 3ª temporada de 'LoL: Se Rir, Já Era' reúne ex-atores da Globo; veja

A Amazon Prime Video já decidiu os dez participantes selecionados para integrar o elenco do reality 'LoL: Se Rir, Já Era'. O programa de humor reunirá ex-atores da Globo, jornalistas e comediantes famosos. A estreia está marcada para o dia 24 de novembro.

A apresentação da nova edição está sob os comandos da atriz Fabiana Karla e do humorista Tom Cavalcante. Os participantes selecionados são: Dadá Coelho, Ed Gama, Júnior Chicó, Karina Ramil, Marcio Ballas, Maíra Azevedo, Maria Clara Gueiros, Paulinho Serra, Rodrigo Marques e Suzy Brasil.

Os famosos estarão reunidos em uma batalha onde o objetivo é manter a seriedade, enquanto os concorrentes tentam fazê-los dar risadas. Cada participante tomará punição caso não consiga prender o riso.

A primeira risada será punida com um cartão amarelo; a segunda, com a eliminação. O vencedor levará o prêmio de R$ 350 mil para doar para uma instituição beneficente que preferir.

Confira os participantes:

Dadá Coelho

Divulgação Dadá Coelho





A piauiense Dadá Coelho é uma comediante, performer, atriz e roteirista, considerada uma das maiores revelações do humor no programa do Jô Soares. É conhecida por sua sagacidade e tiradas rápidas. Já foi repórter intrépida do Fantástico e comentarista de humor na Rádio Globo de 2011 a 2015. Ao longo de sua carreira, atuou em novelas, filmes e dezenas de peças de sucesso.

Ed Gama

Divulgação Ed Gama





Natural de Maceió, Ed Gama é ator, comediante, roteirista, dublador, cantor e advogado. Reconhecido por ser um dos maiores imitadores do Brasil, com um repertório de mais de 35 vozes, ganhou notoriedade em 2021 ao fazer a cobertura do Big Brother Brasil em seu Instagram. Seus vídeos foram ao ar durante o reality e Ed foi contratado para fazer a cobertura de humor dos programas The Masked Singer e The Voice Brasil. Passou também pelo Domingão do Faustão. Antes, teve passagem pela Record, no Programa da Xuxa, e pelo Multishow, onde atuou ao lado de Tom Cavalcante.

Júnior Chicó

Divulgação Júnior Chicó





Natural de Recife, Júnior Chicó é formado em Publicidade e Propaganda e só depois de oito anos de carreira lançou-se na comédia, em 2010. Ficou conhecido por ser um dos primeiros do stand-up comedy no país a se assumir LGBT. Participou de diversas peças de teatro e, em 2017, participou do Prêmio Multishow de Humor e passou a comandar um show semanal no Beverly Hills, um dos mais tradicionais clubes de comédia de São Paulo. Participou do Quem Chega Lá, quadro do Domingão do Faustão.

Karina Ramil

Divulgação Karina Ramil





































Karina Ramil tem no currículo atuação em cinema, televisão e teatro. A grande projeção no cenário nacional foi por meio do Porta dos Fundos. No teatro, onde começou, já esteve em dez espetáculos, com destaques para peças como 40 anos esta Noite, Infância, Tiros e Plumas e Patricia Piolho, peça que foi co-autora e lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Prêmio Zilka Salaberry 2015.

Marcio Ballas

Divulgação Marcio Ballas

























Marcio Ballas é um palhaço brasileiro considerado pioneiro e maior referência no gênero de improviso no País. No Brasil, foi palhaço em hospitais com os “Doutores da Alegria” e apresentador do É Tudo Improviso, na Band, e Esse Artista Sou Eu, no SBT. É diretor artístico da Casa do Humor, onde também dá aulas de Improviso e Palhaço. Marcio Ballas foi campeão mundial de improviso.

Maíra Azevedo

Divulgação Maíra Azevedo





































Maíra é atriz, jornalista, palestrante, comediante e criadora de conteúdo natural da Bahia. Também conhecida como Tia Má, teve o talento natural para a comédia desabrochando durante a carreira como jornalista. Tornou-se a primeira mulher negra no Brasil a fazer stand-up sob um recorte racial. O show Tia Má Com a Língua Solta lotou teatros. Passou por diversos programas da TV Globo, como Encontro com Fátima Bernardes e Plantão BBB.

Maria Clara Gueiros

Divulgação Maria Clara Gueiros





















Maria Clara é atriz e bailarina. Começou sua carreira como sapateadora em 1984. Três anos depois, em 1987, estreou como atriz no espetáculo infantil Na Cola do Sapateado e a partir de então, seguiu sua jornada como atriz. Na televisão, atuou em novelas, filmes e seriados desde 1990, entre eles Rainha da Sucata, Mulheres Apaixonadas, e Muita Calma Nessa Hora. Seus prêmios incluí o troféu de melhor comediante no Prêmio Melhores do Ano (Rede Globo de Televisão).

Paulinho Serra

Divulgação Paulinho Serra

Paulinho Serra é ator, humorista e radialista nascido no Rio de Janeiro. Começou sua carreira com o grupo Deznecessários, onde atuou junto a nomes como Rodrigo Capella, Miá Mello e Tatá Werneck. Outros de seus trabalhos nos palcos incluem Quinta Categoria, Paulinho Serra em Pedaços, Dezimprovisa e Boraimprovisar. Em 2007, passou pelo programa Pânico, e no ano seguinte atuou na novela Duas Caras. Além disso, participou de programas como Trolalá MTV, Vai Que Cola, Xilindró e Família Paraíso.

Rodrigo Marques

Divulgação Rodrigo Marques





















O comediante e roteirista é natural de Recife. Ganhou notoriedade por sua participação no programa A Culpa é do Cabral (Comedy Central) e foi o primeiro comediante do Brasil a se apresentar em shows solo em países da Europa como Inglaterra e Espanha. Em 2019, gravou seu primeiro especial de comédia para um público de quase duas mil pessoas. Durante a pandemia, lançou o podcast AM/RM.

Suzy Brasil

Divulgação Suzy Brasil





















Drag Queen interpretada por Marcelo Souza, a comediante e atriz é conhecida como a Deusa da Penha Circular, no Rio de Janeiro. Dona de um humor picante, fez parte do elenco do Ferdinando Show, no Multishow, e está no filme Carlinhos e Carlão, no Prime Video. No teatro, atuou em espetáculos como Controle Remoto (direção Luis Lobianco), Uma Fortuna pra Dois (direção Paulinho Serra) e Bye Bye Bangu (direção Diogo Camargos). Suzy, viaja pelo Brasil com seu show de stand up, Surra de Beleza.