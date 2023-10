Reprodução/ tiktok Fãs de Madonna notam recriação de clipes icônicos na Celebration Tour

No último sábado (14), Madonna retornou aos palcos e iniciou os shows da "Celebration Tour". Depois de adiar as apresentações devido à uma infecção basteriana, a cantora se apresentou na O2 Arena, em Londres, na Inglaterra.





No shows, os fãs notaram que a cantora reproduziu coreografias de clipes como "Don't Tell Me" e da música "Papa Don't Preach", da turnê Blond Ambition, de 1990, na Celebration Tour.





A turnê deste anos comemora os 40 anos de carreira da artista, de 65 anos. Os shows eram pra ter começado em julho, mas tiveram que ser adiados após Madonna ser diagnosticada com infecção bacteriana e ficar internada na UTI.

Os shows seguem pela Europa, por países como Espanha, Portugal, Itália e Alemanha. Em dezembro, Madonna desembarca nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil está no radar da turnê mundial, mas não há datas confirmadas.

