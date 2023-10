Melissa Haidar/Band Cíntia, MasterChef





O MasterChef Profissionais chamou a atenção do público na noite desta terça-feira (10). A participante Cíntia foi "perseguida" pelo restante do elenco durante as provas do programa e a web apontou racismo de parte dos integrantes da disputa da Band.



Cíntia reclamou de ter colocado a amizade na frente da primeira disputa da noite e acabou parando na prova de eliminação. O climão foi gerado e Yuri deu a Cíntia o trio de miúdos mais difícil, segundo Erick Jacquin, para a prova. O participante sinalizou uma estratégia, que não foi aceita por Cíntia.

O negócio esquentou MUITO com a Cíntia, não? 👀🔥 #MasterChefBr pic.twitter.com/IylHnZFxSc — MasterChef Brasil (@masterchefbr) October 11, 2023





O elenco, então, demonstrou interesse na eliminação da competidora, o que deixou a web em alerta. "Cíntia tem que ganhar esse masterchef e esfregar isso na cara do povo", escreveu um internauta. "Só por causa dessa perseguição vou passar a torcer pra Cíntia, vai virar protagonista", apontou outro.





"A Cíntia no masterchef obviamente sofreu com o racismo dos seus colegas participantes", ponderou outro. "Cara o racismo escancarado contra a Cíntia nesse #MasterChef profissionais. Fez nada pra ninguém e todos contra ela. Sendo que uns lá cozinhando pior 1000x", sinalizou outro.

No entanto, Cíntia venceu a prova da eliminação e dois participantes foram dispensados do programa da Band na terça-feira (10).

"Mulher preta e confiante incomoda mesmo né? galera não consegue nem disfarçar... se a cintia ganhar esse masterchef ouso dizer que será tão boa quanto a vitória da dayse. Todo mundo querendo a eliminação da Cíntia e ela mandou foi logo 2 pra casa", comemorou um internauta.

Cíntia caiu no choro ao permanecer no MasterChef Profisisonais e alfinetou os colegas, negando o apoio ao subir no mezanino. “Sou de uma família de merendeiras, de cozinheiras. É isso o que eu vim mostrar, pra que essas mulheres que estejam em casa se sintam representadas por mim, porque a gente pode sonhar (...) Eu não tô querendo batidinha nas costas de gente falsa, afinal entrei no jogo, preciso cozinhar bem e não posso perder o foco”, completou.

essa imagem da cintia isolada no mezanino do masterchef acabou comigo aa pic.twitter.com/JMxYxAYzqZ — gabe (@gabfvieira) October 11, 2023





mulher preta e confiante incomoda mesmo né? galera não consegue nem disfarçar... se a cintia ganhar esse masterchef ouso dizer que será tão boa quanto a vitória da dayse



Todo mundo querendo a eliminação da Cíntia e ela mandou foi logo 2 pra casa #MasterChefBR pic.twitter.com/H00SF5JOB2 — Thiago de Jesus (@Euthiagodejesus) October 11, 2023