Alessandra Negrini, Fábio Assunção, Wagner Moura e Camila Pitanga em 'Paraíso Tropical'

Exibida originalmente em 2007, a novela “Paraíso Tropical” volta à programação da Rede Globo em dezembro , substituindo a atual obra que ocupa a grade do “Vale a Pena Ver de Novo”: “Mulheres Apaixonadas”, de Manoel Carlos .



A trama nunca foi reprisada , mas é considerada uma narrativa “clássica” pela crítica especializada e pelos espectadores novelísticos. Os protagonistas são: Alessandra Negrini e Fábio Assunção, que assumem, respectivamente, as interpretações de Paula e Daniel.



Personagens emblemáticos

Um dos feitos da novela é ter eternizado personagens na história da teledramaturgia nacional. É o caso de Camila Pitanga e Wagner Moura. A dupla de atores vivenciou, respectivamente, os personagens Bebel e Olavo, um casal de antagonistas que caiu nas graças do público .



Além deles, outros medalhões da Rede Globo se destacaram no folhetim : Vera Holtz , responsável pela emblemática Marion; Suzana Vieira , que interpretou Amélia, dona de um bordel e mãe da protagonista; Tony Ramos , que assumiu o papel de Antenor.



Onde a novela se passa?

Assim como a antecessora “Mulheres Apaixonadas”, “Paraíso Tropical” tem o enredo construído no Rio de Janeiro . Fora o município que abriga a estátua do Cristo Redentor, a obra se passa também na cidade fictícia baiana Marapuã.



Conheça a trama principal

A narrativa de “Paraíso Tropical” é iniciada com o encontro do casal protagonista: Paula e Daniel, no meio de um acidente em alto-mar. No entanto, a união dos mocinhos se dá de forma totalmente diferente .



Ao invés do tradicional ‘amor à primeira vista’, no qual o galã salva a donzela de um perigo, é Paula quem resgata Daniel. Isso porque o personagem de Fábio Assunção é socorrido pela mocinha no meio de uma tempestade .



Ilhados e sem comunicação com os amigos e familiares da cidade por conta da tempestade, os protagonistas começam a se apaixonar e a criar uma relação repleta de paixão, mistérios e aventuras .



Com direção de núcleo de Dennis Carvalho e direção de Amora Mautner, que ocupa a mesma função na releitura de “Elas por Elas”, “Paraíso Tropical” estreia pela primeira vez no “Vale a Pena Ver de Novo” em dezembro deste ano , substituindo “Mulheres Apaixonadas”.



A novela foi escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Os colaboradores foram: Ângela Carneiro, João Ximenes Braga, Maria Helena Nascimento, Nelson Nadotti, Sérgio Marques, Rosa Maria e Marília Garcia.

