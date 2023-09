Reprodução/ PlayPlus A Fazenda 15 toma atitude para evitar maus-tratos com animais

Nesta quarta-feira (20), os peões receberam instruções de como cuidar dos animais em "A Fazenda 15". E eles têm uma tarefa a mais este ano: devem filmar a hora dos tratos. A regra vêm depois de uma série de acusações de maus-tratos, dos peões com os animais, na 14ª edição.



As filmagens devem ser feitas de ângulos que as câmeras do PlayPlus não conseguem captar, assim não haverá dúvidas sobre a conduta dos peões. Para melhorar os cuidados, eles ainda receberam aulas e dicas de uma zootecnista, um veterinário e do caseiro da sede.



Em "A Fazenda 14", Lucas Santos, Shay e Alex foram acusado de maltratas os animais. Internautas chegaram a pedir a expulsão dos ex-peões.