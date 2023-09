Críticas à primeira temporada

A primeira temporada do "Pipoca da Ivete' foi bem criticada. O programa, roteirizado e com cortes, acabou engessando a artista, que tem como principal característica a espontaneidade. As dinâmicas com os convidados famosos também não agradou ao público, tanto que apenas um quadro retornou para a segunda temporada, o "Me Chama Que eu Vou".