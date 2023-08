Reprodução SBT afastou humorista Eros Prado (à esq.) do time de comentaristas após comentário infeliz sobre morte do pai do jogador Mosquito

Nesta quarta-feira (23), o SBT emitiu um comunicado a respeito de um comentário do humorista Eros Prado, envolvendo a morte do pai do jogador Gustavo Mosquito. Ele, que também atuava como comentarista, fez uma piada de mau gosto na transmissão da partida entre Corinthians e Estudiantes, pela Sul-Americana, no canal do YouTube da emissora.

Nos acréscimos da partida, minutos após o atacante isolar uma oportunidade de gol do Corinthians, Eros disse que Mosquito "chutou a bola para o pai dele". A transmissão falava da volta do jogador ao time após 10 meses afastado por uma lesão e pela perda de Gerson Dutra Silva, pai do atleta.

Gustavo Mosquito ficou ofendido com o comentário. "Brincadeira tem limite. Nada justifica o gol que errei hoje, mas não aceito esse tipo de comentário, que falta de respeito. Acha que pode falar o que quer. Espero que você nunca passe por isso", disse ele no Instagram.

O SBT, então, repudiou a fala e anunciou o afastamento do comendiante do time de comentaristas. "O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos", disse a nota emitida nas redes sociais.

No entanto, nada foi falado sobre a participação de Eros nas atrações da emissora, como "A Praça é Nossa" e no Jogo dos Pontinhos do "Programa do Silvio Santos".

Eros se desculpou nas redes



O humorista também o Instagram para se desculpar pela piada. "Eu não ia conseguir descansar e dormir sem saber que o meu pedido de perdão não havia chego até o Gustavo e à Rafaela [esposa do jogador]. No jogo de hoje, eu errei demais no comentário. Assim que eu fiz o comentário, eu senti na hora", começou ele em vídeo.

"Não é o tipo de pessoa que eu sou, doeu em mim. Eu falei: 'não, por que eu fiz isso, falei isso? Quando acabou o jogo, eu falei com o pessoal que precisava entrar em contato com o Gustavo, ninguém tinha o contato dele e decidi postar um vídeo. Postei um vídeo pedindo desculpas para o Gustavo, para a Rafaela e para a família dizendo o quanto eu estava envergonhado", continuou.

"Sei o quanto podia doer nele porque eu também perdi meu pai, ele faz muita falta para mim. Através de um amigo em comum, eu consegui falar com o Gustavo, eu falei: 'me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu nem quero dar justificativa, só quero pedir o seu perdão. Errei e errei feio'. Ele falou o quanto tinha ficado chateado comigo, mas ele, como Cristão, me perdoava, para eu ficar de coração tranquilo. Eu falei: 'agradeço muito, mas eu preciso um dia te encontrar, olhar no seu olho e pedir desculpas olhando no seu olho'. Isso não é piada para mim, para ninguém, não é o que eu acho, não é o que eu faço, eu abomino. Também quero pedir desculpa para o pessoal da bancada, para quem se ofendeu. Que a gente possa aprender com o erro e não errar mais, aprender com isso", completou.