Karoline Lima e Éder Militão têm uma filha juntos

Karoline Lima usou o Instagram para comentar boatos que afirmam que ela teria voltado com o ex, o jogador Éder Militão. As especulações surgiram após a influencer viajar para Madri, na Espanha, para passar uma temporada na casa do atleta com Cecília, filha do ex-casal.

Um stories, em particular, instigou ainda mais os seguidores da influencer. Nele, Cecília aparece caindo na gargalhada e Karol escreve: "Simplesmente a diva dando gargalhadas, pois, tudo saiu como planejado". Após o post, internautas acharam que a menina, de 1 ano, teria planejado a reconciliação dos pais.

Karoline, então, se manifestou sobre os rumores. "E pronto, botei uma legenda e já começou a teoria da conspiração. Vocês são doidinhos, hein? Terapia para vocês", disse ela.

Nas redes sociais, internautas sugeriram a retomada do romance. "Assume logo, ninguém vai te cancelar. Querem a Ceci feliz com os pais unidos", disse uma seguidora. "Eles estão juntos. Só não vão assumir agora", opinou outra. "Se for para voltar, que voltem. Ninguém tem nada a ver com isso", escreveu mais uma.





