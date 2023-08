Reprodução/Globo Irmão de Arthur Aguiar integra elenco de nova novela da Globo

O irmão de Arthur Aguiar está no elenco da nova novela das sete da TV Globo, Fuzuê. Substituindo Vai na Fé, a trama está prevista para estrear na próxima segunda-feira, 14 de agosto.

Ruan Aguiar, ator de 24 anos, vai viver o personagem Merreca, amigo da protagonista, Luna (Giovana Cordeiro). Ele será um criminoso que busca se dar bem.





Vale ressaltar que o ator já trabalhou na emissora como Amor de Mãe, Filhos da Pátria e Bom Sucesso. Seu último trabalho foi em 'Um Lugar ao Sol', interpretando Damón.

Ruan também atuou ao lado do irmão em Malhação - Vidas Brasileiras, como os personagens Vagner e Fábio. Ele também é muito amigo de Rafa Vitti.

